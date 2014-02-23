ضبط 6 قطع سلاح فى كمين بأسيوط

تلقى اللواء حسن سيف ،مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط،بلاغاً يفيد بضبط 6 قطع سلاح بحوزة عدة متهمين ،وهم كلاً من المدعو “”ع . ص. ع.” 52 سنة ،فلاح ،وبحوزته مسدس ماركة حلوان عيار 9 مللي ( المذكور طرف الخصومة الثأرية رقم 2 اسنة 2011م بين عائلتي الشول – هدية بناحية بني فيز )،و ع . ص . غ ” 35 سنة، سائق، وبحوزته بندقية آلية وعدد ( 3 ) خزينة إلية وعدد ( 20 ) طلقة .

كما أفاد البلاغ أيضا بضبط المدعو ” أ . ر . ص ” 24 سنة ،عامل وبحوزته بندقية لي أنفليد عيار 303 مطموسة الأرقام وضبط المدعو” ي . ح . م ” 32 سنة ،وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 7530 علي جسم السلاح،و ضبط المدعو م . م . ف 48 سنة فلاح وبحوزته بندقية آلية و ضبط المدعو “ح . م . أ ” 35 سنة وبحوزته مسدس مجهول العيار والنوع و المدعو “ع . أ . ع ” ومقيم جمريس وبحوزته عدد ( 10 ) طلقات عيار 7,62× 39 .