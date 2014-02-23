يونايتد ينافس يوفنتوس وميلان على ضم كوينتراو

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية أسبانية بأن ناديي يوفنتوس وميلان الايطاليين الكبيرين سيلقيان منافسة شديدة من جانب مانشستر يونايتد الانجليزي فى اطار مساعيهما لضم فابيو كوينتراو ظهير ايسر ريال مدريد.

ويعتقد ان البرتغالى كوينتراو يرغب بالفعل فى الرحيل عن النادي الملكي حيث انه يشعر أن المدرب كارلو انشيلوتي لم يعد يعتمد عليه ويشركه ضمن التشكيلة الاساسية للفريق فى الفترة الاخيرة.

وذكرت التقارير الصحفية أن المسئولين فى يوفنتوس وميلان يدرسون بالفعل تقديم عرضين لشراء كوينتراو خلال الصيف المقبل غير ان يونايتد سوف ينافسهما على اللاعب.

ولم يشارك كوينتراو مع الريال خلال الموسم الحالى الا فى أربع مباريات فقط فى الليجا، حيث ان اللاعب الدولى البرازيلى مارسيلو عزز من مكانته تماما فى مركز الظهير الايسر بالفريق.