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وفاة نجمة التلفزيون الأسترالي شارلوت داوسون

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وفاة نجمة التلفزيون الأسترالي شارلوت داوسون وفاة نجمة التلفزيون الأسترالي شارلوت داوسون

بعد معاناة طويلة مع الإكتئاب وجدت نجمة التلفزيون الأسترالي Charlotte Dawson متوفية في منزلها بسيدني.
Charlotte البالغة من العمر 47 عاماً وجدها موظفاً لديها متوفية في منزلها في سيدني، فيما قالت الشرطة إنها لا تشتبه بوقوع جريمة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.
عارضة الأزياء ومقدمة البرامج Charlotte، النيوزيلندية الأصل، عانت من الاكتئاب لفترة طويلة، خاصة بعد تعرضها لحملة انتقادات شرسة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عام 2012 وأيضاً نتيجة أوضاعها المادية وطلاقها من زوجها.
يذكر أن Charlotte Dawson كانت مؤخراً حكماً في برنامج "عارضة الأزياء التالية في استراليا".

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