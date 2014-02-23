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رئيس النصر: كبوتنا متوقعة

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رئيس النصر: كبوتنا متوقعة رئيس النصر: كبوتنا متوقعة

طالب فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، لاعبيه الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام الهلال التي انتهت في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

وأكد بن تركي للاعبيه، أن ما حدث مجرد كبوة متوقع أن يحدث مثلها في كرة القدم.

وقال بن تركي في تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية "نثق في قدرات اللاعبين، وعليهم الحصوزل على الراحة الكافية خلال الإجازة التي منحت لهم من أجل عودة قوية."

في المقابل، وعد اللاعبون رئيس النصر بأن يكون حضورهم قويا في الجولات الأخيرة من الدوري لتحقيق اللقب.

يُذكر أن النصر مازال متربعا على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة، بفارق ست نقاط عن الهلال الوصيف.

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