4 وصفات منزلية لتنعيم اليدين

إليك في قسم "سيدتي نت" للعناية بالبشرة، أفضل 4 وصفات طبيعيّة منزليّة لتقشير وتنعيم اليدين. فاختاري الوصفة المناسبة لك.

مزيج شمع العسل وزبدة الشيا

أنت بحاجة إلى ما يلي للتخلص من البشرة المتصلبة والجافّة: 4 ملاعق كبيرة من شمع العسل، و8 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، فضلاً عن 5 قطرات من زيت الخزامى الأساسيّ، و8 ملاعق كبيرة من زيت جبنة البارماجان. امزجي هذه المكوّنات معاً، وضعي المزيج في جرّة أو حاوية، ثمّ دعيه يتصلّب، كي تستخدميه في وقت لاحق على اليدين الجافتين والمتشققتين.

مقشّر زيت الزيتون والحامض

إن أردت تدليل بشرتك، فأنت بحاجة إلى المكونات التالية: عصير طازج معصور من حامضة واحدة، و5 ملاعق كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. امزجي المكونات المذكورة أعلاه جيداً حتى تحصلي على مستحضر مرطّب ومقشِّر قادر على المحافظة على رطوبة البشرة ونعومتها.

علاج الشاي الأخضر

يُنصح بهذا العلاج لليدين اللتين تتصبّبان عرقاً. أنت بحاجة إلى 4 ملاعق صغيرة من الشاي الأخضر. امزجيها بـ 500 مل من المياه المغليّة. دعي المزيج يبرد، ثمّ انقعي يديك فيه لمدة 20 دقيقة. يُنصح بتكرار هذا العلاج يومياً على مدى أسبوعين، للاستفادة من أفضل النتائج.

زيت الزيتون والسكر

خذي وعاء صغيراً وامزجي فيه ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة أخرى من زيت الزيتون. املئي وعاء متوسط الحجم بالمياه الفاترة، وأضيفي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ضعي يديك في المزيج وانقعيها لمدة 20 دقيقة.

أخرجي يديك من الوعاء، ثم أزيلي الرواسب بواسطة منشفة. أضيفي زيت الزيتون ومقشّر السكّر على يديك، وافركيهما بنعومة لمدة 5 دقائق. أخيراً، اغسلي يديك بمياه فاترة، وربّتي بواسطة منشفة. أنهي روتينك التجميلي عبر تطبيق شيء من مرطّب اليدين للمحافظة على الرطوبة.

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