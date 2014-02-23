مكياج خليجي على طريقة مريم حسين

تتميز إطلالة الشابات دائماً بالجرأة والجاذبية، فالإطلالة المميّزة هي الأساس في مكياج الشابات، أما عن الألوان فقد تكون مشرقة أو داكنة، ولكنها في كلا الحالتين تعتمد على ألوان مبتكرة غير تقليدية.

أما عن مكياج الفنانة الشابة مريم حسين فهو جريء دائماً، ويعتمد في ألوانه على الألوان الترابيّة الدافئة، أما عن سحر عيونها فمنبعه الرموش الطويلة، وفي ما يلي طريقة مكياجها:

• تهتم مريم في إطلالتها بانتقاء الألوان المركّزة كالبنفسجي والأزرق والأخضر الكاكي والكاكاوي والقرميدي، وتقوم بالمزج بين لونين أو ثلاثة في الإطلالة الواحدة.

• أما عن طريقة المزج فتعتمد على طريقة تقسيم الجفن. ولتطبقي ماياجك كمريم، قسمي جفنيك إلى ثلاثة أقسام:

1. الجفن المتحرك، وضعي عليه اللون الأصفر أو البرونزي.

2. الجزء الداخلي من الجفن الثابت باللون الأزرق.

3. أما الجزء الأخير فهو الجزء الخارجي من الجفن الثابت، ويجب أن تختاري لهذا الجزء لوناً داكناً كالقرميدي اللامع.

• تهتم مريم حسين بوضع الرموش الاصطناعية لمزيد من الدعم والكثافة للرموش، أما عن تقنيّة مريم لوضع هذه الرموش فهو يعتمد على قص وترتيب شريط الرموش بحيث يتدرج في الطول كلما اتجه إلى الخارج، كما تفضل مريم استخدام الرموش الاصطناعية المتفرقة في إطلالاتها المميزة، والتي تقوم بتركيبها على طرف الرمش الخارجي لإبراز جمال العيون، حيث تضع الرموش متوسطة الطول على منتصف الرمش مع تطبيق الرموش الطويلة على نهايته.

• أما عن الشفاه في إطلالة مريم فتكون جريئة إذا كان مكياج العيون هادئاً أو هادئة إذا كان مكياج العيون جريئاً، وقد تكون إطلالتها جريئة على الجفون والشفاه كما هو معروف في المكياج الخليجي.

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