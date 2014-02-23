الذوق الرفيع في منزلي Cindy Crawford وGeorge Clooney المتجاورين

تحوّلت الصداقة التي تجمع عارضة الأزياء الشهيرة Cindy Crawford وزوجها Rande Gerber بالممثّل الوسيم George Clooney إلى جيرة، بعد أن قرروا شراء منزلين مجاورين على شاطئ مدينة "لوس كابوس"، في "المكسيك"، حيث بإمكانهم الاستجمام في أوقات الفراغ والهرب من عدسات "الباباراتزي" التي تطاردهم دائماً!وقد تولت شركة Legorreta + Legorreta تصميم هذين المنزلين المجاورين.

تسترخي Cindy Crawford على جلسة خارجيّة، مؤثّثة بمقاعد من خشب الساج وبوسائد من علامة "رالف لورين" الشهيرة.

وتضفي شجرة "فرانجيباني" اللمسة الطبيعية عليها، ويتخلّلها الدفء المنبعث من الموقد المثبت في داخل الجدار الحجريّ.

ويحظى الثنائي بإطلالة بانوراميّة على البحر، حين يستلقيان على إحدى الأرائك في غرفة المعيشة، التي تزدان بالوسائد ذات الألوان الحارة، وتحوطهما "الأباجورات" الطويلة التي تتكئ إلى السجادة الجذّابة.

وتحتلّ غرفة الطعام مساحة فسيحة على "الترّاس" الخارجي، حيث يستقبل المالكان ضيوفهما إلى طاولة الخشب المستطيلة، حيث تتلاقى الشموع مع أواني الطعام الأنيقة.

وتضي اللوحة التي تحمل أنامل الفنّان بوين سميث جاذبيةً إلى غرفة نومهما الرئيسية، حيث تبرز الألوان الترابية.

ويطلّ الحمّام على المساحة الخارجية، ويحتضن حوض الاستحمام الحجريّ، وتجمّله لوحتان أنيقتان.

وينعم الثنائي بالسباحة في مسبحهما الخاصّ، مع خيوط الشمس على إحدى الكراسي الطويلة المصمّمة من قبل "جاسبر".

وتطالع الفخامة والأناقة الزائر، عند دخوله منزل جورج كلوني، إذ تضفي الفوانيس الألق على الجلسة الخارجيّة المؤلفة من أريكتين ومقعدين يغطّيها القماش المخطّط بالأبيض والأسود.

وتتوسّط غرفة المعيشة طاولة خشب ضخمة، تحمل بعض الكتب والشموع، وتستخدم أحياناً لتقديم الشراب، وتتحلّق أريكة وعدد من المقاعد، حولها.

ويستقبل النجم ضيوفه على العشاء في غرفة الطعام المؤلفة من طاولة خشب دائريّة، تؤمّن سهولة التواصل بين الضيوف، وتتدلّى من فوقها ثريا من الحديد، تساهم الشموع في مدّها بأجواء حميميّة.

ويؤثث الخشب المطبخَ البسيط الذي تتوسّطه طاولة لتناول الوجبات السريعة، مع الأصدقاء المقربين.

وفي المساء، يجتمع المالك مع أصدقائه في غرفة السينما، على كراسٍ جلد برتقاليّة.

ويستلقي المالك على سريره المزدوج المريح، ويغرق في النوم، في سكون هذه الغرفة.

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