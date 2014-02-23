بالصور.. إضراب العاملين بمستشفى طب الأزهر بأسيوط عن العمل

أضرب العاملون المؤقتون، بمستشفى طب الأزهر بأسيوط ، عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتثبيتهم ،وقال الموظفون أنهم يعملون على صندوق الإجازة العليا بمرتبات متدنية الا أنه لم يتم تثبيتهم حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على عملهم .

وقالت نسمة حسن، مساعدة تمريض،أن العاملين المؤقتين بالمستشفى من موظفى الخزينة وسكرتارية ومساعدات التمريض والعمال وعمال الأمن دخلوا فى إضراب عن العمل للمطالبة بالتعيين مشيرين الى أن لمرتبات تتراوح ما بين 228 الى 315 جنيه

> وطالب العاملون المضربون بتثبيتهم اسوة بالعاملين بمستشفى أسيوط الجامعى الذين تم تثبيتهم .