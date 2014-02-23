السطو على 1293 عبوة من عقار “الانترفيرون” من مستشفى شبين الكوم بالمنوفية

شهدت مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية واقعة سرقة لصيدلية الشركة المصرية لتجارة الأدوية الملحقة بالمستشفى لتوفير عقار الانترفيرون الخاص بمرضى الكبد والبالغ سعر الوحدة 250 جنيه المدعم من قبل الحكومة.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث يفيد ببلاغ من مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بسرقة صيدلية المستشفى الخاصة بالأدوية المدعمة وتكسير الأقفال وسرقة جميع محتوياتها 1293 وحدة من عقار الانترفيرون الخاص بعلاج مرضى الكبد وتم تحرير محضر بالواقعة .

وأشار الدكتور محمد متولى مدير المستشفى إلى أن السرقة تمت في فترة زمنية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 صباحا بتكسير الأقفال وسرقة 17 كرتونة بإجمالى 1293 عبوة مؤكدا أن أياد الاتهام تتجه نحو العاملين بالأمن والصيدلية .

وأكد مدير المستشفى أن واقعة سرقة عقار الانتر فيرون المدعم ليست الأولى من نوعها وحدثت بمعهد الكبد وعدد من المستشفيات قبل ذلك مشيرا إلى أنهم اتخذوا عدة إجراءات بنشرة لمديرية الشئون الصحية بأرقام العبوات بالصيدليات لمحاولة كشف مافيا “الانترفيرون”.

وأكد أن مستشفى شبين الكوم التعليمى تحتاج لدعم أمنى وزيادة أفراد الأمن بعد تسوية العاملين لمؤهلاتهم مما أدى لنقص حاد فى عدد أفراد الأمن ووجود عقبات قانونية فى التعاقد مع أفراد آخرين وطلب من محافظ المنوفية ومدير الأمن أكثر من مرة توفير الأمن بالمستشفى.