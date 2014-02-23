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العاهل الأردني يبدأ الأحد جولة آسيوية تضم سنغافورة وإندونيسيا

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ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يبدأ الأحد، جولة عمل آسيوية تشمل سنغافورة وإندونيسيا.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان، أن الملك «سيجري خلال زيارتيه إلى سنغافورة وإندونيسيا، مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا الاقتصادية منها، إضافة إلى الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط والعالم».

كما سيجري الملك «عبد الله» مباحثات تتناول «سبل تعزيز التنسيق والتشاور مع سنغافورة وإندونيسيا، وبناء مواقف مشتركة حيال القضايا الرئيسية الإقليمية والعالمية، خصوصًا أن الأردن يشغل مقعد مجلس الأمن الدولي عن منطقة آسيا العربية والشرق الأقصى».

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