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بالصور.. متظاهرو أوكرانيا في القصر الرئاسي

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نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية على موقعها صورا لتجول مئات الأوركرانيين داخل القصر الرئاسي، السبت، بعد خروج الرئيس الأوكراني فيكتور ياكونوفيش من القصر ومغادرة العاصمة كييف وسيطرة المتظاهرين عليه، وبدا القصر خاليا من أي قوات حراسة، والذي كان يخضع عادة لحراسة مشددة.

وقام المتظاهرون بالتقاط العديد من الصور للمباني والتماثيل التي تعكس الفخامة التي كان يعيش فيها «ياكونوفيتش»، كما تجولوا في الحديقة الكبيرة مستمتعين بلعب الجولف، كما أثار دهشتهم وجود حديقة صغيرة بها بعض الحيوانات مثل النعام وقاموا بالتقاط الصور لها.

كانت قد شهدت العاصمة كييف موجة عنف على مدار الأيام الماضية بين قوات الشرطة والمعارضة أدت إلى سقوط ما لايقل عن 70 قتيلا ، حيث طالب المتظاهرون بإقالة الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.

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