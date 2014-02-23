مواطنون: قيادتنا تتلمس الاحتياجات وتلبيها

ثمن مواطنون أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في توزيع عدد 114 مسكناً في منطقة "القوز الثانية"، بتكلفة إجمالية تقارب 158 مليون درهم على المواطنين المستحقين للحصول على مساكن جاهزة من المشروع، معتبرين أن سموه يحرص دائما على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين ويأمر بتلبيتها فوراً، ويوجه بكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار المجتمعي وإسعاد المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وقال هيثم الخاجة مدير مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يضع محور الاسكان ضمن أولوياته، إيمانا من سموه بأهمية تحقيق الاستقرار للأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن اللائق والمناسب بما يسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واستقرارهم.

وأضاف إن سموه عودنا دائما على مكرماته العديدة تجاه أبنائه المواطنين، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بإنجاز المشاريع وبناء المساكن التي يوجه سموه ببنائها وتخصيصها لمواطني دبي والتي تسهم بصورة كبيرة في حل مشاكلهم المتعلقة بإيجاد المسكن اللائق والمناسب.

لفتة كريمة

من جانبه قال حسين البشر مدير الاتصال الحكومي في برنامج زايد للإسكان إن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم البدء في توزيع عدد 114 مسكناً في منطقة "القوز الثانية"، بتكلفة إجمالية تقارب 158 مليون درهم على المواطنين المستحقين للحصول على مساكن جاهزة من المشروع، مكرمة تهدف إلى استقرار الأسر ومواصلة الشباب في عطائهم لوطنهم، ولفتة كريمة من سموه الذي يحرص دائما على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة، وكذلك توفير السكن الملائم لكل أسرة في إمارة دبي ضمن بيئة أسرية سليمة ومستقرة.

تلمس الاحتياجات

من جهته ثمن حسن المري رئيس ادارة العلاقات والشؤون الادارية في مركز دبي المالي العالمي مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال إن سموه يحرص دائما على تلمس احتياجات أبناء الوطن ويأمر بتلبيتها فورا ويعمل على تحقيق رفاهية أبنائه المواطنين وسعادتهم، لافتا إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على اطلاق مبادرات من شأنها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وتوفير السكن الملائم لهم، مما يؤكد أن الإنسان في نظر قيادتنا هو الحجر الاساس في المجتمع وهو أغلى ما يملكه الوطن.