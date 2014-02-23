تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بالمنوفية لزيادة الحصيلة وتطوير المنظومة‎

قال الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية إنه سيتم تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء الفترة القادمة بهدف زيادة إيرادات النظافة بما يقرب من 60% عن الموارد الحالية وتم توقيع البروتوكول وجارى اتخاذ إجراءات التنفيذ .

وأمر المحافظ بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للوحدات المحلية فى عمليات النقل و تدبير المعدات اللازمة لتشغيل المدفن الصحي وتجهيز حملات مجمعه لعملية النقل وتوفير معدات لتشغيل المدفن الصحي.

وأشار المشرف على منظومة النظافة أنه تم توفير المبالغ التي كانت تصرف لمقاولي القطاع الخاص, كما تم نقل ما يقرب من 5000 طن خمسة الاف طن من مخلفات الهدم من مديني شبين الكوم ومنوف وتم استغلال تلك الكميات فى ردم مساحات منخفضة وكذلك ردم مصرف الحامول بمنوف وتحويل الموقع إلى حدائق .

وأكد المحافظ أن مديرية الاسكان تقوم بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذ 2 خلية بالمدفن الصحي بكفر داود ومركز السادات لاستيعاب قمامة المراكز للسنوات القادمة, ويتم حاليا وضع الإجراءات القانونية بشأن تفعيل دور الجمعيات الأهلية للمشاركة فى عملية النظافة مشيرا إلى أنه جارى شراء منخل ناعم لمصنع الوحدة المحلية بالشهداء للمساهمة فى زيادة انتاج كمية السماد للمصنع وزيادة الموارد.

من جانبه شدد الدكتور أحمد شيرين فوزي على ضرورة تطبيق المنظومة بأسلوب علمي مدروس توفيرا للجهود المبذولة وبشكل يليق بمحافظة المنوفية مؤكدا على أهمية تطوير منظومة النظافة لمواكبة العصر فى الزيادة المستمرة للمخلفات باختلاف أنواعها.