أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بالمنوفية لزيادة الحصيلة وتطوير المنظومة‎

Google+ Print
تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بالمنوفية لزيادة الحصيلة وتطوير المنظومة‎ تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بالمنوفية لزيادة الحصيلة وتطوير المنظومة‎

الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية

قال الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية إنه سيتم تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء الفترة القادمة بهدف زيادة إيرادات النظافة بما يقرب من 60% عن الموارد الحالية وتم توقيع البروتوكول وجارى اتخاذ إجراءات التنفيذ .

وأمر المحافظ بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للوحدات المحلية فى عمليات النقل و تدبير المعدات اللازمة لتشغيل المدفن الصحي وتجهيز حملات مجمعه لعملية النقل وتوفير معدات لتشغيل المدفن الصحي.

وأشار المشرف على منظومة النظافة أنه تم توفير المبالغ التي كانت تصرف لمقاولي القطاع الخاص, كما تم نقل ما يقرب من 5000 طن خمسة الاف طن من مخلفات الهدم من مديني شبين الكوم ومنوف وتم استغلال تلك الكميات فى ردم مساحات منخفضة وكذلك ردم مصرف الحامول بمنوف وتحويل الموقع إلى حدائق .

وأكد المحافظ أن مديرية الاسكان تقوم بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذ 2 خلية بالمدفن الصحي بكفر داود ومركز السادات لاستيعاب قمامة المراكز للسنوات القادمة, ويتم حاليا وضع الإجراءات القانونية بشأن تفعيل دور الجمعيات الأهلية للمشاركة فى عملية النظافة مشيرا إلى أنه جارى شراء منخل ناعم لمصنع الوحدة المحلية بالشهداء للمساهمة فى زيادة انتاج كمية السماد للمصنع وزيادة الموارد.

من جانبه شدد الدكتور أحمد شيرين فوزي على ضرورة تطبيق المنظومة بأسلوب علمي مدروس توفيرا للجهود المبذولة وبشكل يليق بمحافظة المنوفية مؤكدا على أهمية تطوير منظومة النظافة لمواكبة العصر فى الزيادة المستمرة للمخلفات باختلاف أنواعها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "