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Jennifer Lawrence نجمة حملة "Dior" الإعلانية للصيف

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Jennifer Lawrence نجمة حملة "Dior" الإعلانية للصيف Jennifer Lawrence نجمة حملة "Dior" الإعلانية للصيف

أطلقت الدار الفرنسية "Dior " صور الحملة الإعلانية لموسم ربيع وصيف 2014 ، والتي كانت بطلتها نجمة الدار الممثلة Jennifer Lawrence.

تعتبر هذه الحملة الأولى لـ Jennifer Lawrence بالشعر القصير منذ أن تم اختيارها كوجه إعلاني للدار، وقد نشرت "Dior" للنجمة الشابة تتحدث فيه عن الإطلالة المفضلة لديها، وهي إطلالتها في مهرجان "كان" السينمائي، بينما سخرت من موقفها المحرج في حفل الأوسكار، حيث تعثرت أثناء صعودها على المسرح لاستلام جائزة أفضل ممثلة، وقالت: "إنه شعور رائع عندما تشعرين بأنك جميلة، وترتدين فستاناً يشعرك بالفخر".

شاهدي صور Jennifer Lawrence في الحملة الإعلانية لـ "Dior".

 

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سيدتي

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