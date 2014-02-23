Roberto Cavalli يقود مصممي ميلان في اليوم الرابع

مع وصولنا إلى اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلان لموسم خريف وشتاء 2014، ظهرت ملامح الأناقة الإيطالية في التصاميم والمجموعات المعروضة، حيث عرض في هذا اليوم3 من أشهر مصممي إيطاليا مجموعاتهم لهذا الموسم.

تابعي معنا ما قدموا من خلال السطور التالية:

· Roberto Cavalli

يرى المصمم الإيطالي الشهير Roberto Cavalli السيدات بنظرة خاصة، إذ يقدر قوتهن، ويحاول إظهار الجانب القوي والمثير بهن في تصاميمه، وقد شاهدنا ذلك واضحاً في تصاميمه لهذا الموسم، حيث ظهرت العديد من البدل ذات الستايل الرجالي الأنيق، كما شاهدنا عدداً من الفساتين الساحرة المناسبة لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وإن كان Cavalli قد صرّح بأنه لن يلبس أياً من النجمات في حفل الأوسكار المقبل، إلا أننا متشوقون لرؤية هذه التصاميم الساحرة في إطلالات النجمات.

· Bottega Veneta

اختفت البدل نهائياً من عرض Bottega Veneta في هذا الموسم، وكان العرض مخصصاً بشكل أساسي لفساتين الكوكتيل الناعمة، وتميزت هذه المجموعة بألوانها وقصاتها المميزة التي وصفها المصمم Tomas Maier بـ"الأحجية" قبل بداية العرض، وقال عنها: "هذه المجموعة عن وضع اللون المناسب في المكان المناسب، وهذا ما يجب أن نقوم به".

· Emilio Pucci

في هذا الموسم طغت الألوان الترابية على عرض المصمم Emilio Pucci، فقد قدم لنا مجموعة متميزة من الأزياء المتنوعة، والتي شاهدنا فيها عدداً من الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى البدل العملية الأنيقة، وقد لفتتنا بعض التصاميم الشتوية الدافئة كالشالات والمعاطف، والسترات الصوفية.

شاهدي معنا أجمل ما قدم المصممون في رابع أيام أسبوع الموضة في ميلان لموسم خريف وشتاء 2014.

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