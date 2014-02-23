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دنيا باطما تطلق "منو حبك" تحت إشراف زوجها

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دنيا باطما تطلق "منو حبك" تحت إشراف زوجها دنيا باطما تطلق "منو حبك" تحت إشراف زوجها

أطلقت المغربية دنيا باطما، نجمة "أراب أيدول" في نسخته الأولى، أغنيتها الجديدة، بلونها الخليجيّ، وعنوانها: "منو حبك". الأغنية من كلمات وألحان بدر البذراوي، ومن توزيع ومكساج عارف عامر، فيما تولّى الإشراف زوج باطما الذي يشغل وظيفة مدير أعمالها كذلك.
تجدر الإشارة إلى أنّ دنيا كانت أعلنت في وقت سابق أنّ زوجها محمد الترك سيشاركها الغناء قريباً في "ديو" يجمعهما معاً.

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