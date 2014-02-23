وزير التنمية المحلية: بدء تطوير 9 مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة الأسبوع الحالي

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بدء تطوير تسع مناطق عشوائية من الغير مخططة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سرعة تنفيذ أعمال التطوير في الأوقات المحددة والتي تستغرق قرابة عام.

وأشار لبيب في تصريحات اليوم الأحد إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية الذي يترأسه، سيبدأ هذا الأسبوع في أعمال التطوير بمناطق عزبة الصعايدة بشمال الجيزة، وبحري البلد وعزبة المفتي بالوراق، وأبو قتادة ببولاق الدكرور، إضافة إلى مناطق أبو ليلة، ومتفرعات أحمد خليلي بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وسوق الوحايد بمنشأة ناصر، وعزبة أبو حشيش بحدائق القبة، وسوقي النيل وإسبيكو بحي السلام أول.

وأوضح لبيب أن تطوير هذه المناطق يهدف إلى تحسين البيئة العمرانية ودعم الخدمات والمرافق بها، وتنفيذ ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوفير الإنارة بالشوارع بالإضافة إلى شبكات مكافحة الحريق.

ولفت وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب إلى أن أعمال التطوير للمناطق العشوائية المشار إليها تأتي ضمن الخطة العاجلة للحكومة لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بمحافظتي القاهرة والجيزة لتوفير السكن الآمن وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع تحسين البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية لكافة المناطق العشوائية.

وأضاف لبيب أن الخطة تتضمن 30 منطقة منها 17 في القاهرة و13 في الجيزة وتتكلف أعمال التطوير لهذه المناطق حوالي 350 مليون جنيه.

وأكد لبيب أن قضية تطوير العشوائيات هي قضية أمن قومي وأن الحكومة تتكاتف جميعاً بجميع أجهزتها للقضاء على العشوائيات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مساهمة مؤسسات الدولة والبنوك ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة الدولة في الانتهاء من تطوير العشوائيات، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تطوير 58 منطقة عشوائية بتكلفة 5ر1 مليار جنيه وجاري العمل على تطوير 68 منطقة بتكلفة 5ر1 مليار جنيه ويتبقى 195 منطقة تحتاج إلى 5 مليارات جنيه.

ا.ش.ا