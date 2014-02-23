رئيس هيئة استاد القاهرة: تلفيات اشتباكات الألتراس والأمن تقدر بنصف مليون جنيه

أكد أشرف صبحى رئيس هيئة استاد القاهرة، أن قيمة تلفيات الاستاد التى تم حصرها حتى الآن جراء أحداث السوبر الإفريقية، قدرت بنحو نصف مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف صبحى فى تصريحات هاتفية فى برنامج “أجمل صباح” مع شوبير على إذاعة الشباب والرياضة، أن إدارة الاستاد كلفت اللجنة المشكلة لحصر التلفيات بتحوليها إلى القيمة المالية لمخاطبة إدارة النادى الأهلى بشأنها.

وأعرب رئيس هيئة استاد القاهرة عن حزنه الشديد من الأحداث التى عاقبت مباراة السوبر، وستؤثر بالسلب على عودة النشاط الكروى بشكل طبيعى فى مصر، خاصة أن اشتباكات الألتراس جاءت لتشوه الصورة الجميلة التى خرجت بها المباراة تنظيميًا.