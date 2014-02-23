“حاخام” يدعو يهود أوكرانيا إلى مغادرة “كييف”

دعا الحاخام موشي روفين أسمان حاخام الطائفة اليهودية في أوكرانيا ابناء الطائفة إلى مغادرة العاصمة خوفا من التعرض لهجمات معادية للسامية خلال الفوضى التي تحل الآن بالعاصمة الأوكرانية بحسب ما أفاد موقع جريدة القدس الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية في موقعها على شبكة الإنترنت عن الحاخام قوله: “دعوت أبناء جاليتي لمغادرة المدينة كلها وأن يرحلوا من البلاد إن أمكن لهم ذلك”.

وأضاف الحاخام في تصريح آخر لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية: “لا أريد أن أتحدى القدر، ولكن هناك دائما تحذيرات من إمكانية تعرض المؤسسات اليهودية لهجمات معادية”.

وأوضح الحاخام أنه أمر بإغلاق المدارس الخاصة بالجالية اليهودية هناك.

كما حذرت السفارة الإسرائيلية في كييف اليهود من ترك منازلهم في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن “على الحكومة الأوكرانية أن تتخذ كل ما من شأنه إيقاف أية هجمات على اليهود”.