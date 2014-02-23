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4 طرق لتحديد موعد الولادة

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4 طرق لتحديد موعد الولادة 4 طرق لتحديد موعد الولادة

قديماً لم تكن الأمهات والجدات يعرفن موعد ولادتهن التقريبي، إلا من خلال إغلاق قبضة اليد «الكف» جيداً، ثم حساب الأشهر بارتفاعات العظمات وانخفاضها الموجودة في الكف من الجهة العلوية؛ بحيث يمثل كل مرتفع «عظمة» جبلاً، ويمثل كل منخفض «تلاً»، وتعد الأشهر بدءاً من مرتفع اليد اليسرى؛ حتى تصبح تسعة أشهر على أن تكون قد حددت الشهر الذي انقطع فيه طمثها، وهي طريقة منزلية وتقديرية لا تعطي موعداً صحيحاً.

أما الطرق الأكثر دقة فتكون:
• بتحديد موعد حدوث الحمل «بعد آخر يوم للدورة الشهرية»، نضيف أسبوعين، ثم نضيف تسعة أشهر بعد الأسبوعين، فيكون الموعد المحدد للولادة.

• الطريقة الثانية فتكون باستخدام تاريخ الدورة الشهرية، حيث تتراوح فترة الحمل ما بين 270-290 يوماً، وفي المتوسط يمتد الحمل إلى 280 يوماً أو 40 أسبوعاً، فتُـحسب مدة الحمل من أول يوم لآخر دورة شهرية كالآتي:

يتم حساب تاريخ الولادة المتوقع بإضافة تسعة أشهر و7 أيام إلى آخر يوم فى الدورة الشهرية. مثال: إذا كان تاريخ أول يوم لآخر دورة شهرية هو 1/1/1995 فسيكون تاريخ الولادة المتوقع هو 8/10/1995.

• أما الطريقة الثالثة فتكون بحساب تاريخ أول يوم فى آخر دورة شهرية + 280 يوماً= موعد الولادة المتوقع.

• أما الطريقة الرابعة فتكون باستخدام هذا الجدول، حيث يمكن تحديد أول يوم لتاريخ آخر موعد انقطاع الدورة الشهرية باللون الأزرق؛ ليكون تاريخ الولادة في المقابل باللون الأحمر، وهو حساب دقيق جداً.

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سيدتي