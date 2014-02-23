الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق شب بمخلفات قمامة شركة “سيمو”

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية ،علي حريق شب بمخلفات قمامة بأرض فضاء بشركة الورق سيمو بمسطرد.

تم اخطار اللواء محمود يسري ، مدير أمن القليوبية ، بالواقعة وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ، وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات ورقيه قديمة ملقاه بجوار سور الشركة من الناحيه الغربية ، وتبين أن الشركة مغلقه منذ فتره لتراكم الديون.

ولم ينتج عن الحريق ثمه اصابات او خسائر بالأرواح.

وبسؤال المدعو طارق مبروك على مبروك -40 سنة – مدير صيانة بالشركة ردد ذات المضمون وعلل سبب الحريق إحتمالية قيام أحد سكان العقارات السكنيه المطله على تلك الأرض بإلقاء عقب سيجارة أدى لنشوب الحريق ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه جنائيا.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1740 إدارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.