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ضبط 4 إخوان بحوزتهم قنبلة محلية الصنع وزجاجة مولوتوف في مسيرة بالبساتين

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ضبط 4 إخوان بحوزتهم قنبلة محلية الصنع وزجاجة مولوتوف في مسيرة بالبساتين ضبط 4 إخوان بحوزتهم قنبلة محلية الصنع وزجاجة مولوتوف في مسيرة بالبساتين

أرشيفية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء محمد قاسم فى إلقاء القبض على 4 من عناصر تنظيم الإخوان بحوزتهم قنبلة محلية الصنع وزجاجة مولوتوف وبعض الشعارات الخاصة برابعة أثناء مشاركتهم فى مسيرة بالبساتين.

وكان المقدم أشرف عبد العزيز وكيل مباحث فرقة الجنوب والفريق الأمنى المرافق له يتفقدون الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين، وأثناء مرورهم بشارع الجزائر، قد تبين له مرور مسيرة تضم نحو 50 شخصاً من أعضاء تنظيم الإخوان المحظورة، وقيام المشاركين فيها بترديد هتافات مناهضة للحكومة والجيش والشرطة، ووقوع اشتباكات بينهم وبين أهالى المنطقة، مما دعا الفريق الأمنى إلى التدخل والفضل بين الطرفين.

وتمكن الفريق الأمنى من إلقاء القبض على كل من المدعو “عمرو ع.أ” 34سنة موظف بدار للنشر والتوزيع مصاب بجرح قطعى بالرأس من الجهة اليمنى، والمدعو “أحمد ر.م”  20سنة طالب بكلية علوم جامعة القاهرة مصاب ببعض الجروح نتيجة طلق خرطوش بالساق اليمنى، والمدعو”عمرو ع.ى”  16سنة طالب ثانوى، والمدعو “عبد الرحمن أ.م” 31سنة محامى، وبحوزتهم قنبلة محلية الصنع (مونة)، وزجاجة مولوتوف، وزجاجتى اسبراى.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان ، وحيازتهم للمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحاله اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ا.ش.ا

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