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26 فبراير الجاري .. حفل تأبين لضحايا البالون المنكوب بالأقصر

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26 فبراير الجاري .. حفل تأبين لضحايا البالون المنكوب بالأقصر 26 فبراير الجاري .. حفل تأبين لضحايا البالون المنكوب بالأقصر

حادث البالون المنكوب – أرشيفية

تستعد محافظة الأقصر لإقامة حفل تأبين لأهالي وأسر الضحايا بموقع حادث البالون المنكوب الذي أودى بحياة 19 من السياح من مختلف الجنسيات بينهم شابة مصرية يوم 26 فبراير الجاري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحادث.

ومن المقرر ان يشارك في حفل التابين قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية والأمنية وعدد من أهالى الأقصر والعاملين بالقطاع السياحي وممثلى شركات السياحة والسفر بالأقصر ، حيث يشارك الجميع في وضع اكليل من الزهور في مكان وقوع الحادث وتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا .

أكد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ان إقامة حفل التأبين هو أقل تعبير يقدم من أهالي المحافظة لأسر الضحايا ، لافتا إلي ان أهالي الأقصر حريصون علي تقدير ضيوفهم من السياح والزوار ومشاركتهم مشاعرهم .

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