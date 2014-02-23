“بنعطية” ينفى تهديده بالانسحاب من منتخب أسود الأطلسى

نفى المدافع الدولي المغربي مهدي بنعطية محترف روما الإيطالي أن يكون قد هدد بالابتعاد عن المنتخب.

وقال بنعطيةفي تصريح لموقع ” اسود الاطلسى ” إن حسن بنعبيشة ( المدرب المؤقت للمنتخب المغربى ) وفئة كبيرة من الرأي العام تقول إننى هددت بالانسحاب من المنتخب غير أن ذلك لم يحدث على الإطلاق كما أننى لست من نوعية اللاعبين الذين يقدمون على مثل هذا التصرف ” .

ودافع لاعب روما بقوة عن زميله يونس بلهندة ردا على تصريح بنعبيشة لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية بأن تراجع مستواه كان هو السبب وراء عدم مشاركته فى مباراة الجابون الودية الغابون وقال ” إن مستوى بلهندة لم يتراجع ، وهل نسى الجميع الآن ما فعله يونس بمونبيليه وأن فرنسا ندمت لأنه اختار اللعب مع منتخب الأسود ؟ ” .

ا.ش.ا