المغرب يستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على قضية مرفوعة فى باريس ضد مسئول أمني مغربي

كشفت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أنها استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على قضية مرفوعة في فرنسا ضد مدير الاستخبارات المغربية تتهمه بالتورط في عمليات تعذيب.

وقالت الوزارة في بيان لها، أورته قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم “الأحد”، إن المغرب يرفض رفضا باتا مثل هذه القضايا التي لا أساس لها ، واصفة الحادث بالخطير ويهدد العلاقات بين الرباط وباريس.

وأضافت الوزارة فى بيانها أن المغرب يطالب بإلحاح بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات.

من جهتها، انتقدت سفارة المغرب في فرنسا هذه الخطوة ووصفتها بأنها”عبثية، معربة عن استغرابها من هذا التحرك الفرنسي.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من الخارجية الفرنسية بشأن استدعاء السفير الفرنسي في المغرب للاحتجاج، علما أن هذه أول توتر سياسي بين البلدين الحليفين منذ سنوات.

وتأتي هذه الحادثة في وقت أكدت مصادر فرنسية وجود ترتيبات لزيارة رسمية سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا في أكتوبر المقبل.

أ ش أ