اليوم .. ثاني جلسات محاكمةمرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع،‏ و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد».

كانت المحكمة قررت ندب 10 محامين، من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع صدور قرار بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون دفع الرسوم.

وكانت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، قررت الانسحاب من المحاكمة، وذلك لعدم تلبية المحكمة لطلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون.

وقال الدكتور محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن «الهيئة» انسحبت من قاعة المحكمة، «لأنه لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون بقفص زجاجي ولا يسمعون شيئًا».