أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليوم .. ثاني جلسات محاكمةمرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر

Google+ Print
اليوم .. ثاني جلسات محاكمةمرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر اليوم .. ثاني جلسات محاكمةمرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر

مرسى بالقفص الزجاجى فى ثالث محاكمته فى قضية قصر الإتحادية – ارشيفية

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع،‏ و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد».

كانت المحكمة قررت ندب 10 محامين، من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع صدور قرار بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون دفع الرسوم.

وكانت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، قررت الانسحاب من المحاكمة، وذلك لعدم تلبية المحكمة لطلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون.

وقال الدكتور محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن «الهيئة» انسحبت من قاعة المحكمة، «لأنه لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون بقفص زجاجي ولا يسمعون شيئًا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا