42 مليون ريال تكلفة مشروعات بلدية بالدلم

بلغت المشاريع البلدية الجديدة في ميزانية بلدية الدلم للعام المالي الحالي 42 مليون ريال، أوضح ذلك رئيس بلدية الدلم المهندس فارس بن محمد القحطاني وقال ان المشاريع الجديدة اشتملت على مشروع إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار، ومشروع تأهيل الشوارع والتقاطعات والإنارة والجسور، ومشروع إنشاء حدائق وممرات وساحات بلدية، ومشروع معالجة النفايات بالمرمى والآليات الخاصة بها، ومشروع إنشاء أسواق ومسالخ، ومشروع إنشاء وحدة التحكم بالإنارة، ومشروع نظم معلومات جغرافية GIC كما اشتملت الميزانية على تعزيز تكاليف عدد من المشاريع الجاري تنفيذها وتتمثل في مشروع ردم الحفريات والمستنقعات، ومشروع إنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات، ومشروع إنشاء أسواق ومسالخ، ومشروع إنشاء مباني بلدية ومرافق عامة، كما اشتملت على المشاريع المدمجة وتمثلت في مشروع سفلته وأرصفة وإنارة، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومشروع تحسين وتجميل المداخل.

ورفع رئيس بلدية الدلم المهندس فارس القحطاني أصالةً عن نفسه ونيابةً عن منسوبي بلدية الدلم شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على ما حظيت به بلدية الدلم من مشاريع إستراتيجية وتنموية.