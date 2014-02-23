التطوع النسائي في الهلال الأحمر يباشر 33 حالة في الجنادرية

باشرت فرق التطوع النسائي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي 33 حالة لزائرات الجنادرية، وأوضحت صاحبة السمو الأميرة لمياء آل سعود من قسم العلاقات العامة في الهلال الأحمر أن الحالات بسيطة تم اسعافها مباشرة في الموقع وتراوحت بين ارتفاع وانخفاض في الضغط والسكر وصداع وجروح سطحية بالإضافة إلى حالة واحدة نزيف في الأنف.

وبينت الأميرة لمياء أن هناك ست فرق اسعافية من مركز التطوع النسائي في الرياض تتوزع في أنحاء الجنادرية وبالتحديد في كل من بيت حائل، القصيم، المدينة المنورة، الباحة، السوق الشعبي والقسم النسائي بعدد متطوعات من 18 إلى 23 يومياً متطوعة من العاملات في المجال الصحي ومن مختلف القطاعات الصحية.

ونوهت سموها أن نشاطات هيئة الهلال الأحمر لا تقتصر على النشاط الإسعافي فقط إنما تتعداه إلى التوعية والتدريب والتطوع.

متطوعات الهلال الأحمر