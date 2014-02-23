جائزة الأمير سلمان لحفظ القرآن الكريم تعتمد أسماء المتسابقين

الرياض - منصور الحسين

اعتمدت الأمانة العامة لمسابقة الأمير سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها السادسة عشرة أسماء المشاركين والمشاركات في فعاليات المسابقة ممن تنطبق عليهم الشروط من 13 منطقة بالمملكة، حسب الخطة المعتمدة في المسابقة والتي ستقام تصفياتها النهائية في مدينة الرياض ابتداءً من الخامس حتى الثامن من شهر جمادى الآخرة المقبل. وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح أن الجهات المعنية اجرت التصفيات الأولية للمتسابقين والمتسابقات الراغبين في التنافس في الدورة السادسة عشرة على مستوى المناطق والمحافظات في المملكة كافة، من طلبة التعليم العام والجامعي، والملتحقين بحلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم لافتا ان المسابقة تهدف إلى تشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال نحو كتاب الله تعالى حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الناشئة في إتقان كلام الله تعالى. وأوضح الدكتور السميح أن الأمانة العامة للمسابقة ستنظم عدة برامج مصاحبة، تشمل زيارات لكبار العلماء، وإقامة دورة تدريبية على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، وعقد لقاءات علمية، وكذلك إصدار مجموعة من الكتب العلمية، والإصدارات التعريفية بالمسابقة ولوائحها، ومجلة إعلامية متخصصة.