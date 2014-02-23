ستة آلاف زائر يستفيدون من خدمات جناح صحة جدة

استفاد أكثر من 6000 زائر لمهرجان الجنادرية الثقافي (29) للعام الحالي 1435ه من الخدمات الصحية والتوعوية التي يقدمها جناح صحة جدة المشارك في المهرجان تحت مظلة جناح وزارة الصحة، وقد سجلت هذه الاحصائية خلال الأربعة أيام الماضية خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة..

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة جدة عبدالرحمن بن سعد الصحفي أن مشاركة صحة جدة لهذا العام ركزت على برامج الخدمات الصحية المتقدمة في تخصص التأهيل الطبي للمعاقين والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة في العلاج الطبيعي، وأشار الصحفي إلى أن الزملاء المشاركين في جناح صحة جدة من إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية وإدارة التأهيل الطبي بصحة جدة قدموا شرحاً مفصلاً للزوار عن كيفية العلاج التأهيلي وطرق التعامل مع المرضى والمعاقين وفق المعايير الدولية الحديثة بالإضافة إلى تعرف الزوار الكرام بكيفية استخدام الأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في العلاج الطبيعي من خلال التجارب العملية لهذه الأجهزة ضمن الشعار الجديد الذي تتبعه إدارة التأهيل الطبي وهو (اللياقة أو الإعاقة) والذي يوضح لأفراد المجتمع الفرق بين اللياقة والإعاقة بالتجربة العملية للجهاز، ولفت الصحفي إلى الاهتمام الكبير الذي لقيته تجربة صحة جدة ببرنامج (عيش اللحظة) التي يقوم الزائر خلالها بتجربة كرسي المعاقين لكي يعيش لحظة من التخيل والاحساس بالفرق بين الحياة الطبيعية للإنسان وحياة المعاق بهدف رفع معدل الوعي لدى الجمهور بأهمية المحافظة على الصحة العامة والصحة البدنية للإنسان.

من جانبه أكد المشرف العام على جناح صحة جدة بالجنادرية رئيس قسم التوعية الصحية بصحة جدة حسن عبدالرحمن البهكلي بأن الجناح لم يكن ليحقق النجاح المأمول لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً ثم بدعم ومتابعة مدير صحة جدة الدكتور سامي باداود وكذلك من مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة جدة عبدالرحمن الصحفي، وقال إن جهود الزملاء المشاركين في الجناح سواء من إدارة العلاقات أو من إدارة التأهيل كانت هي المحرك الأساسي والمحور الرئيسي للنجاح، ونوه البهكلي بإشادة مدير عام علاقات وحقوق المرضى بوزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز الدخيل ونائب مدير عام هيئة مكافحة الفساد خلال زيارتهما ول من أمس الجمعة للجناح واطلاعهما على البرامج الصحية المتقدمة بما يقدمه جناح صحة جدة للزوار.