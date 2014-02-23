أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ستة آلاف زائر يستفيدون من خدمات جناح صحة جدة

Google+ Print
ستة آلاف زائر يستفيدون من خدمات جناح صحة جدة ستة آلاف زائر يستفيدون من خدمات جناح صحة جدة

    استفاد أكثر من 6000 زائر لمهرجان الجنادرية الثقافي (29) للعام الحالي 1435ه من الخدمات الصحية والتوعوية التي يقدمها جناح صحة جدة المشارك في المهرجان تحت مظلة جناح وزارة الصحة، وقد سجلت هذه الاحصائية خلال الأربعة أيام الماضية خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة..

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة جدة عبدالرحمن بن سعد الصحفي أن مشاركة صحة جدة لهذا العام ركزت على برامج الخدمات الصحية المتقدمة في تخصص التأهيل الطبي للمعاقين والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة في العلاج الطبيعي، وأشار الصحفي إلى أن الزملاء المشاركين في جناح صحة جدة من إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية وإدارة التأهيل الطبي بصحة جدة قدموا شرحاً مفصلاً للزوار عن كيفية العلاج التأهيلي وطرق التعامل مع المرضى والمعاقين وفق المعايير الدولية الحديثة بالإضافة إلى تعرف الزوار الكرام بكيفية استخدام الأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في العلاج الطبيعي من خلال التجارب العملية لهذه الأجهزة ضمن الشعار الجديد الذي تتبعه إدارة التأهيل الطبي وهو (اللياقة أو الإعاقة) والذي يوضح لأفراد المجتمع الفرق بين اللياقة والإعاقة بالتجربة العملية للجهاز، ولفت الصحفي إلى الاهتمام الكبير الذي لقيته تجربة صحة جدة ببرنامج (عيش اللحظة) التي يقوم الزائر خلالها بتجربة كرسي المعاقين لكي يعيش لحظة من التخيل والاحساس بالفرق بين الحياة الطبيعية للإنسان وحياة المعاق بهدف رفع معدل الوعي لدى الجمهور بأهمية المحافظة على الصحة العامة والصحة البدنية للإنسان.

من جانبه أكد المشرف العام على جناح صحة جدة بالجنادرية رئيس قسم التوعية الصحية بصحة جدة حسن عبدالرحمن البهكلي بأن الجناح لم يكن ليحقق النجاح المأمول لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً ثم بدعم ومتابعة مدير صحة جدة الدكتور سامي باداود وكذلك من مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة جدة عبدالرحمن الصحفي، وقال إن جهود الزملاء المشاركين في الجناح سواء من إدارة العلاقات أو من إدارة التأهيل كانت هي المحرك الأساسي والمحور الرئيسي للنجاح، ونوه البهكلي بإشادة مدير عام علاقات وحقوق المرضى بوزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز الدخيل ونائب مدير عام هيئة مكافحة الفساد خلال زيارتهما ول من أمس الجمعة للجناح واطلاعهما على البرامج الصحية المتقدمة بما يقدمه جناح صحة جدة للزوار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية