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وفد مصري يطلع على تجربة وزارة الشؤون البلدية في تصنيف المقاولين

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    يستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري، اليوم الأحد، تجربة الوزارة في مجال تصنيف المقاولين مع وفد مصري برئاسة وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية المهندس محمد هاشم درويش، الذي يزور المملكة حاليًا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين المملكة ومصر في مجال تنفيذ المشاريع التنموية، وخطوات سير إجراءات التصنيف منذ طلب التصنيف مروراً بخطوات استطلاع رأي الوزارات والشركات والهيئات مالكة المشاريع التي نفذها المقاول وحتى صدور شهادة التصنيف. كما سيتم تناول إحصائيات التصنيف كنتيجة نهائية تعطي الصورة الواضحة عن المقاولين المصنفين حسب مجالاتهم المختلفة ودرجة تصنيفهم لما لذلك من أهمية في ضمان تحقيق الجودة في تنفيذ شتى أنواع المشاريع التنموية.

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