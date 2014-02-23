الإمارات تنفي هبوط طائرة الرئيس الأوكراني بمطار الفجيرة

قال مصدر إماراتي مسؤول في مطار الفجيرة الدولي إن تناقله شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» بشأن الطائرة الأوكرانية «عار عن الصحة»، في إشارة إلى أنباء تحدثت عن هبوط طائرة الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش بالمطار.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مصدر مسؤول إن الطائرة الأوكرانية التي كانت متجهة إلى مطار دبي الدولي، وتقل رجل أعمال أوكراني يتردد باستمرار على دولة الإمارات لأعمال تجارية هبطت اضطراريا بسلام في مطار الفجيرة بسبب الضباب.

وعزل البرلمان الأوكراني، السبت، «يانوكوفيتش» من مصبه، معتبرا أنه لم يعد قادرا على ممارسة مهام عمله.

وقرر البرلمان في تصويت أجراه أعضائه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، في 25 مايو المقبل.