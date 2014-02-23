وزير بترول سابق: مصر ليست لديها مشكلة فى الطاقة والسبب فى التسعيرة

قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، إن مصر تواجه مشكلة الطاقة منذ عام 1993، لافتا إلى أن مصر ليس لديها أى مشكلة فى توفير الطاقة، لأنها دولة منتجة للبترول والغاز بشكل متجدد، مؤكدا أن المشكلة هى فى تحديد تسعيرة الطاقة، أما باقى احتياجاتنا فيتم استيرادها من الخارج، ويتم بيعها فى السوق المحلية بسعر مدعم.

وأضاف غراب خلال مقابلة تليفزيونية لبرنامج "القاهرة 360" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "القاهرة والناس" أن ميزانية دعم الطاقة فى مصر يبلغ 130 مليار جنيه، لافتا إلى أن سعر استيراد الطن من الخارج يكلف الدولة 8 آلاف جنيه، ويتم محاسبة المواطن بـ1000 جنيه، مشيرا إلى أن معظم الميزانية تستنفذ فى استيراد الطاقة من الخارج سواء غازا أو سولارا، مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا كبيرا على الدولة، لأن كل هذا الدعم يتم عن طريق أموال المواطنين وليس الحكومة لأن الأخيرة ليس لديها أموال لكى تصرف على الدعم، مؤكدا أن مصر تستورد 90 ألف طن مواد بترولية مختلفة يوميا.