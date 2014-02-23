وزير العدل الأمريكي: القبض على مهرب المخدرات «جوزمان» إنجاز مهم

وصف وزير العدل الأمريكي اريك هولدر، السبت، القبض على خواكين تشابو جوزمان، مهرب المخدرات، بأنه «إنجاز مهم» وانتصار لكل من المكسيك والولايات المتحدة.

>وأضاف «هولدر» في بيان صحفي: «نحيي حكومة المكسيك والمهنية والشجاعة من جانب السلطات المكسيكية لهذا الاعتقال».

وقال البيان إن «النشاط الإجرامي المزعوم لجوزمان ساهم في موت وتدمير حياة الملايين في جميع أنحاء العالم من خلال الإدمان على المخدرات والعنف والفساد».

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة سعيدة لأنها استطاعت العمل بفعالية مع المكسيك من خلال علاقة تعاونية بين وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمكسيك.