«مادورو» يجدد عرض الحوار على الولايات المتحدة برغم «اعتداء» جون كيري

جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، اقتراحه للحوار على نظيره الأمريكي باراك أوباما، برغم ما اعتبره «اعتداء» لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي أكد في بيان أنه يجب على فنزويلا التوقف عن قمع المعارضين واحترام حقوق الانسان.

وذكر «مادورو» في مظاهرة للحكومة «أوباما لا يزال لدي الإرادة السياسة للحكومة الثورية لفنزويلا لتبادل سفراء بين بلدينا وبدء حوار لسماع الولايات المتحدة حقيقة فنزويلا واحترام الشعب الفنزويلي».

وقال «ابقي على الاقتراح برغم اعتداء جون كيري».

وطالب «كيري»، الجمعة، الحكومة الفنزويلية «بوقف محاولتها لقمع المعارضين بالقوة واحترام حقوق الانسان الأساسية».

وأكد ضرورة قيام حكومة «مادورو» بـ«الإفراج عن المعارضين المحبوسين»، مشيرا إلى أن قرار «استخدام القوة غير مقبول وسيؤدي لزيادة العنف، مثل الترهيب القضائي ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم الشرعي في التظاهر».