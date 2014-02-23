كيري: قرار مجلس الأمن بدخول مساعدات إلى سوريا نقطة فاصلة في الأزمة

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم السبت، إن قرار مجلس الأمن بدخول مساعدات إنسانية إلى سوريا قد يمثل نقطة فاصلة في سنوات التعذيب الثلاث التي مرت بها الأزمة السورية بدون أي أمل.

وأضاف كيري – في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية – أن القرار في حال تنفيذه سيضمن وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي تتوقف حياته عليها.

وقال إن القرار يمثل خطوة ملموسة تستجيب لأسوآ أزمة إنسانية شهدها العالم اليوم وأنها خطوة أولى فقط، مؤكدا أن وصول شحنات من المساعدات الانسانية يعني القليل بدون القدرة على الوصول الى المناطق المحاصرة، وذلك مثل قرارات تطالب بوصول المساعدات تعني القليل بدون تنفيذها.

وأضاف كيري أن المحك هو إلى أي مدى تتماشى عبارات مجلس الأمن مع الأفعال الرامية للحفاظ على حياة الشعب السوري، وهو ما يحتاجه السوريون بشدة.

أ ش أ