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محكمة سويسرية تأمر باستمرار احتجاز مساعد الطيار الذى اختطف الطائرة الاثيوبية

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محكمة سويسرية تأمر باستمرار احتجاز مساعد الطيار الذى اختطف الطائرة الاثيوبية محكمة سويسرية تأمر باستمرار احتجاز مساعد الطيار الذى اختطف الطائرة الاثيوبية

ذكرت الاذاعة الاثيوبية الليلة أن محكمة سويسرية أمرت باستمرار احتجاز مساعد الطيار الذى كان قد اختطف طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية وتم اجبارها على الهبوط فى مطار جنيف يوم الاثنين الماضى.

وأكدت المحكمة ضرورة استمرار احتجاز مساعد الطيار الاثيوبى ” هايليميذين أبيرا ” لحين إجراء المزيد من التحقيقات فى القضية المتهم فيها باختطاف طائرات الركاب الاثيوبية أثناء رحلتها الى روما و إجبارها على الهبوط فى مطار جنيف .

جدير بالذكر أن ممثلى الادعاء الفيدرالى السويسرى كانوا قد ذكروا أول أمس أن المحققين يحاولون الحصول على ” صورة كاملة ” للأحداث التى وقعت أثناء عملية اختطاف الطائرة الاثيوبية ، وأشاروا إلى أنه تم تسليم الطائرة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية يوم “الأربعاء” الماضى .

أ ش أ

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