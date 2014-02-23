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وزير الداخلية: الإصابات وسام شرف للجميع وما نقدمه للوطن أقل مما يستحق

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وزير الداخلية: الإصابات وسام شرف للجميع وما نقدمه للوطن أقل مما يستحق وزير الداخلية: الإصابات وسام شرف للجميع وما نقدمه للوطن أقل مما يستحق

    قال صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ان الافعال اثمن من الاقوال ووجه كلمة للمصابين الذين استقبلهم سموه في موقع العزاء بان الاصابات وسام شرف للجميع واكد سموه ان ما نقدمة للوطن اقل بكثير مما يستحق الوطن .

جاء ذلك خلال تقديم سموه أمس واجب العزاء لاسرة الشهيد وكيل رقيب دليح مجرشي ، بقاعة المملكة بحي الفيصلية بالدمام كما قدم سموه تعازيه لاسرة الشهيد رقيب نايف خبراني وذلك بمخطط ثمانية بالدمام .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قد تقدم جموعا غفيرة من المصلين ادت بعد صلاة عصر أمس السبت صلاة الجنازة على شهيدي الواجب الرقيب نايف خبراني ، ووكيل الرقيب دليح مجرشي وذلك في مسجد الفرقان بالدمام كما حضر الصلاة مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج وقائد قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة اللواء الركن خالد الحربي ، وقائد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية العميد مظلي بدر الحويفر ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني وعدد من أقارب الشهيدين وزملائهم من أفراد قوات الطوارئ الخاصة.

وقال محمد خبراني والد الشهيد نايف ان ابنه قد قدم التضحية لوطنه ودينه وانهم فخورون بذلك كون ابنهم احد شهداء الواجب الذي ضحى بروحه من اجل وطنه وان موته في ارض الميدان شرف له .

كما قال عمه علي خبراني ان ابن اخيه قدم روحه فداء للوطن وهذا ليس بغريب على ابناء الوطن الذين يضحون بأرواحهم من اجل امن وسلامة البلاد ، اما اخوه يحيى خبراني فحمد الله على ما حدث وانهم جميعا فخورون بما قام به نايف رحمه الله وهو صورة مشرفة لرجال الامن الذين ضحوا بأرواحهم لاجل الوطن ونحن جميعا فداء للوطن فوطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه وما توجيهات سمو سيدي وزير الداخلية الا خير برهان على حب الوطن .

وقال محمد هادي مجرشي : اخي يطلب الشهادة دائما ويقول انهم جميع زملائه يطلبونها بالشهادة هو جاري ودائما نتقابل ونحن نحتسب الاجر وعنده بنتان وولدان الكبيرة تدرس بالابتدائي وواحدة بالروضة وولدان اصغرهما عمره اربعة شهور كان آخر اتصال بيني وبينه يقول لي انه عندما يخرج غدا سيذهب لزيارة بقية اخواننا ولكن ولله الحمد قدر الله كان اسرع .

وقال عدد من زملائهما مشهود لهما بالالتزام بعملهما وكانا من خيرة الزملاء ولا يسعنا الا ان نعزي انفسنا ونعزي اهاليهم وكلنا نفدي بارواحنا في سبيل حماية وطننا الغالي.

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