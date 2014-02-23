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اليوم.. معرض أنتل للعلوم بالمدينة التعليمية بمشاركة 152 مشروعا طلابيا

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اليوم.. معرض أنتل للعلوم بالمدينة التعليمية بمشاركة 152 مشروعا طلابيا اليوم.. معرض أنتل للعلوم بالمدينة التعليمية بمشاركة 152 مشروعا طلابيا

تعقد مؤسسة الخير فعاليات معرض إنتل مصر الخير للعلوم والهندسة "IMSEF"، اليوم الأحد 23 فبراير الجارى، بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يستمر المعرض حتى الأربعاء 26 فبراير.

قال وسيم أحمد العبد، مدير معرض أنتل للعلوم والهندسة مصر، لـ"اليوم السابع"، إن 152 مشروعا طلابيا يشارك غدا بالمعرض، من طلاب 12 محافظة، لافتا أن هذا يأتى عقب انتهاء معرض محافظات الصعيد النهائى، والذى ضم 7 محافظات بمشاركة 132 مشروعا، مشيرا أن من المقرر عقد مؤتمر نهائى بمحافظة الإسكندرية ليضم 13 محافظة يوم الأحد 16 مارس القادم.

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب المشاركون بمعرض غدا يومهم، بجولة علمية للطلاب بالمدينة التعليمية، على أن يعقبها حفل افتتاح، ثم يعرض الطلاب مشاريعهم لتبدأ لجنة التحكيم فى فحص كافة المشاريع.

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مصر 365

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