أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"رواد التنمية" تكرم وزيرى الأوقاف والإسكان و"أبو تريكة" ودولة الكويت

Google+ Print
"رواد التنمية" تكرم وزيرى الأوقاف والإسكان و"أبو تريكة" ودولة الكويت "رواد التنمية" تكرم وزيرى الأوقاف والإسكان و"أبو تريكة" ودولة الكويت

كرمت المؤسسة العربية لرواد التنمية، مساء أمس، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنحه لقب أفضل وزير يعمل من أجل ، والمهندس صلاح الجنيدى، رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف، لاختياره أفضل رئيس هيئة لهذا العام، ورجل التنمية فى مصر، وسفيرا للتنمية العربية، والوزير إبراهيم محلب، وزير الإسكان، لفوزه بلقب "الشخصية الوزارية"، بحضور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد.

وتسلم الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل أول وزارة اﻷوقاف، نيابة عن الوزير الجائزة، وفازت دولة الكويت بلقب "رائدة التنمية العربية"، بسبب مؤتمر التنمية العربية الإفريقية الذى انعقد مؤخرا فى دولة الكويت، وأفضل دولة عربية لهذا العام، كما حصل رجل الأعمال محمود العربى، على لقب أفضل رائد للتنمية المصرية، وكان لقب أفضل لاعب كرة قدم من نصيب محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى، ونظم حفل التكريم بأحد فنادق القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية