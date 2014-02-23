"رواد التنمية" تكرم وزيرى الأوقاف والإسكان و"أبو تريكة" ودولة الكويت

كرمت المؤسسة العربية لرواد التنمية، مساء أمس، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنحه لقب أفضل وزير يعمل من أجل مصر، والمهندس صلاح الجنيدى، رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف، لاختياره أفضل رئيس هيئة لهذا العام، ورجل التنمية فى مصر، وسفيرا للتنمية العربية، والوزير إبراهيم محلب، وزير الإسكان، لفوزه بلقب "الشخصية الوزارية"، بحضور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد.

وتسلم الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل أول وزارة اﻷوقاف، نيابة عن الوزير الجائزة، وفازت دولة الكويت بلقب "رائدة التنمية العربية"، بسبب مؤتمر التنمية العربية الإفريقية الذى انعقد مؤخرا فى دولة الكويت، وأفضل دولة عربية لهذا العام، كما حصل رجل الأعمال محمود العربى، على لقب أفضل رائد للتنمية المصرية، وكان لقب أفضل لاعب كرة قدم من نصيب محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى، ونظم حفل التكريم بأحد فنادق القاهرة.