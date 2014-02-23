تيموشينكو : الديكتاتورية سقطت في أوكرانيا

وصلت رئيس وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو إلى ميدان الاستقلال بقلب العاصمة – كييف – لتحية الألأف من مؤيديها ، وذلك بعد الإفراج عنها اثر اتهامات بالفساد .

> ونقلت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أمس السبت عن تيموشينكو تأكيدها في كلمة ألقتها وسط مؤيديها – أن الديكتاتورية سقطت في أوكرانيا “في إشارة إلى عزل الرئيس فيكتور يانكوفيتش في وقت سابق اليوم بقرار من البرلمان بوصفه غير قادر دستوريا على الاضطلاع بمهامه الدستورية”.

وأشارت الشبكة إلى أن تيموشينكو أبلغت الصحفيين في مطار كييف الذي وصلت إليه قادمة من المستشفى الذي كانت تعالج فيه فى مدينة خاركيف شرق أوكرانيا “أن جميع الذين يقفون وراء أعمال العنف يجب أن ينالوا العقاب “.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوكراني قرر في وقت سابق اليوم إجراء إنتخابات رئاسية في الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد والتي تفجرت في شهر نوفمبر الماضي إثر إعلان الحكومة الأوكرانية اعتزامها العدول عن خطة للتقارب مع الاتحاد الأوربي .

وكانت إحدى المحاكم الأوكرانية قد أصدرت حكما في عام 2011 بسجن تيموشينكو لمدة سبعة أعوام في إطار اتهامات مزعومة بارتكاب جرائم فساد خلال وجودها فى السلطة .

أ ش أ