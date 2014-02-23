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سلمى رشيد تلتقي بفراعنة المغرب

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سلمى رشيد تلتقي بفراعنة المغرب سلمى رشيد تلتقي بفراعنة المغرب

ألتقطت صورة للنجمة سلمى رشيد وبقربها مجموعة من الشبان المغربي خلال حفل تكريمها كأفضل مطربة مغربية شابة في عام 2013 الذي أقيم بمدينة " تطوانئ" .

و ظهر الشبان مرتديين الزي الفرعوني في الصورة التي أثارت موجة من التعليقات، والتي هي واحدة من بين أكثر من20 صورة للحفل، وكان أطرف التعليقات قول أحدهم: "الفراعنة انتقلوا للمغرب وسلمى رشيد تلتقي بهم هناك"..

فيما عبّر آخر بتعليق : "الأحداث في أخرجت الفراعنة من مقابرهم ليسافروا للمغرب ويلتقون بسلمى رشيد". ومنهم من قال: "حتى الفراعنة خرجوا من قبورهم بسبب سحر سلمى رشيد ".. .

 

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