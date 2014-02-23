سلمى رشيد تلتقي بفراعنة المغرب

ألتقطت صورة للنجمة سلمى رشيد وبقربها مجموعة من الشبان المغربي خلال حفل تكريمها كأفضل مطربة مغربية شابة في عام 2013 الذي أقيم بمدينة " تطوانئ" .

و ظهر الشبان مرتديين الزي الفرعوني في الصورة التي أثارت موجة من التعليقات، والتي هي واحدة من بين أكثر من20 صورة للحفل، وكان أطرف التعليقات قول أحدهم: "الفراعنة انتقلوا للمغرب وسلمى رشيد تلتقي بهم هناك"..

فيما عبّر آخر بتعليق : "الأحداث في مصر أخرجت الفراعنة من مقابرهم ليسافروا للمغرب ويلتقون بسلمى رشيد". ومنهم من قال: "حتى الفراعنة خرجوا من قبورهم بسبب سحر سلمى رشيد ".. .

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