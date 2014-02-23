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نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ48 خارج لبنان

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نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ48 خارج لبنان نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ48 خارج لبنان

تكمل الفنانة اللبنانية نجوى كرم عامها الـ 48 في 26 شباط، لكنها وبخلاف العادة لن تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها في بيروت.

فارتباطات شمس الاغنية اللبنانية بحفل خاص في العاصمة القطرية الدوحة منعتها من الاحتفال بهذه الذكرى في بلدها مع محبّيها، إلا أن غيابها لم يمنع معجبيها من بدء التحضيرات لهذه المناسبة التي تصادف يوم الاربعاء المقبل، وكان على رأسهم "شادي حسن" الناشط عبر صفحات النجمة الذي طلب من كل معجبي كرم توحيد صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وسريعاً بدأ المعجبون بتلبية الدعوة عبر نشر صورتها على مواقعم الالكترونية مرفقةً بعبارة "48 عاماً من النجاح".

وتأتي هذه الحملة بمثابة دعم للفنانة اللبنانية بسبب احتفالها بعيد ميلادها بعيدأعن معجبيها.

ويذكر أن النجمة تعرضت إلى موجة من الانتقادات اللاذعة من عدة ملحنين بداية من سمير صفير الذي فتح النار عليها، وملحم بركات الذي أثار قضية إقراضها مبلغاً من المال له، وصولاً الى الموزّع الموسيقي هادي شرارة الذي شنّ هجوماً جديداً عليها بعد أن هاجمها مسبقاً ضمن برنامج "ستاراك.

ولكن كرم في ظل كل ما تعرضت له، اختارت عدم الرد على من هاجمها، مكتفيةً بحب المعجبين لها، وبردودهم المستنكرة على هذه الهجامات.

 

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