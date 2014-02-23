بالصور .. النيابة تقررحبس 5 سيدات قام بسرقه محل مصوغات ذهبية بطهطا فى سوهاج

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس تشكيل عصابي يتكون من 5 سيدات قام بسرقه احد محلات المصوغات الذهبية بمركز طهطا 4 ايام علي ذمة التحقيق .

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من قسم شرطة طهطا بلاغ من المدعو جميل كامل حلقه سن 22 صاحب محل مصوغات ذهبية – ويقيم بندر طهطا باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من محله الكائن بذات الناحية عقب دخول بعض السيدات ومعاينة بعض المصوغات بالانتقال والفحص وسؤال المبلغ قرر قيام عدد “5″ سيدات قمن بمشاهدة ومعاينة بعض المصوغات الذهبية وقمن بمغافلته وتبديل تلك المصوغات بأخرى -ذهب صيني – .

ومغادرتهن المحل عقب ذلك وعلي الفور تم عمل عدة أكمنة بالقرب من موقف سيارات الأجرة ومحطة القطارات لضبط المتهمين حيث أسفر ذلك عن ضبط عدد “5″ سيدات وبتفتيشهن وقائياً بمعرفة إحدي السيدات عثر علي عدد “16″ قطعة ذهبية وتبين أنهن : حنان حسين جاد الرب سن 25 ربة منزل – وتقيم نجع حمادى ” قنا ” – والسابق اتهامها فى عدد “7″ قضايا آداب عامة وسرقة متجر- مديحه عبدالجبار سعيد عثمان سن 36 ربة منزل – وتقيم فرشوط نجع حمادي ” قنا ” والسابق اتهامها فى عدد “9″ قضايا سرقه متجر وسرقات متنوعة – 3- روحيه عبد الفتاح احمد سن 70 ربة منزل – وتقيم فرشوط نجع حمادي ” قنا ” والسابق اتهامها فى عدد 9 قضايا متنوعة - شادية عبدالشافى محمد سن 25 ربة منزل – وتقيم نجع حمادى ” قنا - بدور حارس عبد الجبار سن 17 ربه منزل – وتقيم نجع حمادى ” قنـا” .

بعرض المتهمين والمصوغات الذهبية علي المبلغ تعرف عليهن كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها .

> وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 308 إداري القسم لسنة 2014، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق .