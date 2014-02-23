انتهت - ريو أفي 1-2 سبورتنج لشبونة .. هدف عربي وخروج كوكا

متابعة حية ومباشرة لمباراة سبورتنج لشبونة وريو أفي في الدوري البرتغالي بمشاركة المصري أحمد حسن "كوكا".

ق85) سبورتنج لشبونة يقلب الطاولة، يسجل البديل كارلوس ماني الهدف الثاني من كرة عرضية حولها من الوضع راكضا في شباك ريو أفي.

في الدقيقة 77 يخرج أحمد حسن كوكا.

ق70) إسلام سليماني يتعادل لسبورتنج لشبونة بعد عرضية من جيفرسون ينقض عليها برأسه في الشباك.

ق51) موريسيو البرازيلي يسجل بالخطأ في مرمى لشبونة، بعد كرة عرضية من دييجو لوبيز كانت في طريقها إلى كوكا، تصطد في موريسيو وتسكن شباكه معلنا الأول لريو أفي.

ق30) أخطر كرات المباراة، كرة ضالة داخل منطقة الجزاء، تصل لكوكا ويسدد اثناء سقوطه ولكن الحارس يصدها.

ق11) كوكا يفوت كرة بين قدميه بشكل رائع، تصل إلى بدرو سانتوس يسدد في مرمى لشبونة ولكن بجوار القائم.

لشبونة يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، ويأتي ريو أفي عاشرا برصيد 22 نقطة.

ويشارك المحترف المصري كوكا أساسيا منذ بداية المباراة.

في حين يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" المحترف في صفوف لشبونة عن فريقه للتأهيل.