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بالفيديو .. برشلونة يترك الصدارة لريال مدريد بخسارة مذلة من سوسيداد

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بالفيديو .. برشلونة يترك الصدارة لريال مدريد بخسارة مذلة من سوسيداد بالفيديو .. برشلونة يترك الصدارة لريال مدريد بخسارة مذلة من سوسيداد

خسر برشلونة أمام مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، ليترك الصدارة لمنافسه ريال مدريد.

رصيد برشلونة تجمد عند 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما قفز سوسيداد للمركز الخامس برصيد 43 نقطة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف إيلو ستوندو في الدقيقة 32، قبل أن يدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل للبلوجرانا في الدقيقة 36.

وانتفض سوسيداد بهدفي جريزمان وزوروتوزا في الدقيقتين 54 و59، ليلحق ببرشلونة الهزيمة الخسارة الثالثة في الليجا هذا الموسم.

وينتظر النادي الملكي، خسارة أو تعادل أتليتكو مدريد يوم الأحد أمام أوساسونا لينهي الجولة وهو متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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