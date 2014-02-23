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جيجز واجه إبن زميله أمام كريستال بالاس!

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جيجز واجه إبن زميله أمام كريستال بالاس! جيجز واجه إبن زميله أمام كريستال بالاس!

شارك ريان جيجز في الدقيقة 80 من عمر مباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ليواجه إبن زميله بول إنس.

جيجز صاحب الـ40 عاما، خاض المباراة كمنافس لتوم بول إنس، لاعب كريستال بالاس صاحب الـ22 عاما وإبن النجم الإنجليزي الشهير.

وكان بول إنس صاحب الـ46 عاما قد زامل جيجز في أولد ترافورد خلال الفترة من 1989 حتى 1995.

كما سبق لجيجز وأن واجه بول الذي لعب في الدوري الإنجليزي لأندية وست هام وليفربول وميدلسبره وولفرهامبتون.

يُذكر أن إنس فاز مع الشياطين الحمر عشرة ألقاب من بينها لقبين دوري إنجليزي ولقبين كأس إنجلترا.

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