«ويتيكس» يعلن زيادة عدد العارضين4 أضعاف خلال 16 عاماً

رسّخ معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" 2014 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 14 الى 16 أبريل المقبل، موقعه على خارطة المعارض المتخصصة في العالم من خلال النجاحات التي حققها على مدار 16 عاماً والتي أظهرت تقدماً نوعياً من خلال الإحصائيات والأرقام على كافة المستويات بما في ذلك عدد العارضين والزوار ومساحة العرض اضافة الى تنوع الخدمات والطروح والممارسات والمنتجات التي يجمعها المعرض تحت سقف واحد.

وتشير أحدث الاحصائيات إلى زيادة كبيرة حققها المعرض في عدد عارضيه بلغت قرابة أربعة أضعاف منذ العام 1999 وحتى دورة العام 2014 التي استقطبت حتى الوقت الحالي 1500 عارض.

كما اتسعت مساحة العرض أيضاً لتتضاعف الى قرابة اربعة اضعاف بعد حجز مساحة 47230 مترا مربعا في 9 قاعات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض للدورة القادمة. وحقق زيادة في عدد الزوار بلغت أكثر من 56 مرة بين عامي 1999 و2013. وتشير التوقعات أن المعرض سيستقطب 20 الف زائر في دورة العام 2014.

زيادات ملحوظة

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بالحديث بالأرقام، حقق "ويتيكس" زيادات ملحوظة كانت نتاج عمل دؤوب من فريق عمل الهيئة على كافة المستويات. كما الجدير بالذكر هو الإضافات النوعية لاختصاصات المعرض وزيادة عدد القطاعات التي يغطيها".

وأضاف: "شهدنا إضافات بارزة مثل قطاع النفط والغاز. وطورنا مفاهيم وطروحا متعددة تمحورت حول مواضيع الاستدامة البيئية بمختلف أشكالها. وقمنا بإضافة ملتقى "سمارتك شوبر" كمنصة تعد الأولى من نوعها في المنطقة في قطاع المنتجات الخضراء. كما عززنا من تعاوننا وشراكاتنا لنشر ثقافة الاستدامة. وأطلقنا على هامش المعرض أيضاً مفاهيم كانت لها ريادة دولية كمفهوم المبنى المستدام على سبيل المثال لا الحصر".

ترويج

يذكر أن "ويتيكس" ساهم بشكل كبير في الترويج لقطاع الطاقة في إمارة دبي على المنصة العالمية وهذا ما أعطى الإمارة فرصاً أقوى لاحتضان أحداث متخصصة في الطاقة هي الأبرز على مستوى العالم مثل منتدى الطاقة العالمي 2012 والقمة العالمية للاقتصاد الاخضر 2014 التي ستنعقد بالتزامن مع المعرض في ابريل المقبل وبالتعاون مع "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر" تحت عنوان "شراكات عالمية لمستقبل مستدام"، بمشاركة أبرز الخبراء في مجالات الطاقة والمال والأعمال، إلى جانب القيادات الحكومية والمنظمات الدولية.

وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة ستطلق النسخة الأولى من "الأسبوع الأخضر" على هامش معرض "ويتيكس" حيث ستنظم سلسلة من الفعاليات المجتمعية الموجهة الى كافة شرائح المجتمع بمشاركة واسعة من قبل المؤسسات والهيئات المتخصصة في المنتجات الخضراء، وستتضمن الفعاليات ورش رسم لطلبة المدارس وتنظيم مسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى تخصيص أماكن ومنصات لهيئات وشركات تعرض منتجات صديقة للبيئة.