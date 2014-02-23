نظام ذكي للانذار من الضباب يعمل عبر تويتر

الحوادث المرورية التي تقع بسبب الضباب في الامارات واستهانة بعض السائقين بمدى الرؤية عند نزوله و(ثلاثاء الضباب) 2008- حيث توفي 3 أشخاص وأصيب نحو 347 شخصاً، في 4 حوادث تصادم اشترك فيها أكثر من 200 سيارة على طريق أبوظبي دبي بسبب السرعة الزائدة في أجواء سادها ضباب كثيف بالاضافة الى حادث مروري شهده بنفسه وراح ضحيته شباب يافعون بسبب الضباب، كل ذلك دفع المهندس محمد عثمان بلولة خريج جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا العام 2010 والاستاذ المساعد بكلية الهندسة بذات الجامعة ويعد حاليا لدرجة الماجستير، الى اختراع نظام انذار ذكي يتم تفعيله في مناطق الضباب فقط عبر لوحات تحذيرية تعمل بتغريدات التويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى عند تدني مستوى الرؤية، ويعتمد على رصد اماكن الضباب بالتويتر وتفاعل وتعاون الجمهور ومرتادي الطريق مع الشرطة والجهات المعنية من (الارصاد) وذلك عبر الوسم: #ضباب_الامارات أو #foguae.

(البيان) التقت، بلولة الذي تم اختياره ضمن أقوى ٥٠٠ شخصية عربية تأثيرا في العالم لعامي 2012 و2013 بتصنيف (عالم ومخترع) والحائز على العديد من الجوائز والتكريمات في مجالات الاختراعات والابتكارات والأبحاث والخدمة المجتمعية ومن ابرزها اختراع نظام المراقبة والتحكم من بعد لمرضى السكري والذي يعد مثل البنكرياس الإلكتروني، حيث اكد بلولة ان السبب الرئيس الذي دفعه الى اختراع نظام انذار ذكي يتم تفعيله في مناطق الضباب هو تجنب الحوادث المرورية القاتلة والاصابات البليغة التي تنتج عنها.

الحكومة الذكية

وقال بلولة اقدم هذه الفكرة للشرطة عبر صفحات جريدة (البيان) تحت اطار التعاون الاكاديمي والاعلامي لخدمة المجتمع، متمنيا ان يسهم هذا المشروع في مبادرة (الحكومة الذكية) و(العصف الذهني) التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والتي تهدف الى ان تكون الامارات وشعبها الرقم واحد في كافة المجالات، لافتا الى ان ما دفعه الى تلك الفكرة الحوادث الكبيرة التي وقعت على طرق الدولة المختلفة بسبب دخول السائق المفاجئ للضباب الكثيف واستهانة بعض قائدي السيارات بمدى الرؤية خلال الضباب، وان حادثا صغيرا يمكن ان يسبب كارثة كبيرة تؤدي بأرواح الأبرياء وتسبب الإصابات البليغة للبعض.

مبينا انه شهد تجربة شخصية قبل عدة سنوات لحادث كبير ناتج عن الضباب في طريق دبي ابوظبي قبل عدة سنوات وكان ذلك قبيل الحادث الشهير على طريق دبي ابوظبي الذي سمي بـ(ثلاثاء الضباب) اضافة الى حادث وقع في طريق ابوظبي العين في يناير الماضي في المنطقة المقابلة لأبوسمرة ووقع ضحيته اشخاص تتراوح اصاباتهم بين البليغة والمتوسطة، فكل هذه الوقائع جعلتني افكر في نظام انذار ذكي يتم تفعيله في مناطق الضباب فقط وعند تدني مستوى الرؤية، لان الإنذار والتنبيه الدائم يفقد اشارات التحذير قيمتها ويجعل السائقين لا يكترثون بها.

آلية عمل النظام

وعن آلية عمل النظام قال انه يتم تركيب لوحات تحذيرية يتم تفعيلها فقط عند انعدام الرؤية بناء على تغريدات مرتادي الطريق، ويجب تأكيد ذلك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بتوقعات حدوث ضباب بالإضافة الى عمل الحساسات والدوائر الالكترونية في إشارات التنبيه وتقارير دوريات الشرطة، ويتم التحكم بالإشارات التحذيرية من مركز العمليات بالشرطة، اضافة الى ارسال تغريدات بالوسم #ضباب_الامارات أو #foguae ويجب كتابة رمز المنطقة التي شوهد بها الضباب.

حيث تحتوي كل لوحة تحذيرية على رقم تعريفي للمنطقة، وعند تلقي هذه التغريدات يتم تفعيل الإشارات التحذيرية من الشرطة في حال تأكيد تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالإضافة للمعلومات من الحساسات الموجودة في اللوحات التحذيرية، ويتم تفعيل النظام مباشرة بتقارير دوريات الشرطة أو المراقبين.

تجريب مبدئي

واقترح بلولة ان يتم التجريب المبدئي للنظام في مداخل المناطق التي شهدت حوادث كبيرة مثل منطقة غنتوت في طريق دبي أبوظبي والمنطقة المقابلة لأبو سمرة طريق العين ابوظبي وشارع الشيخ زايد في دبي وطريق الذيد الشارقة وطريق دبي العين، اضافة الى مناطقة تجمعات، اضافة الى المداخل الى طريق الامارات E116 والمداخل الى طريق محمد بن زايد E113 والمناطق التي شهدت حوادث كبيرة على مستوى الدولة بناء على التقارير والإحصائيات المرورية لغرف العمليات بقيادات الشرطة على مستوى الامارات، ومن ثم تطوير الفكرة لتغطي مساحة جغرافية واسعة بناء على تقارير مراكز العمليات بالشرطة للمناطق التي شهدت حوادث متكررة بسبب الضباب.

متمنيا ان تصبح الامارات اول دولة عالميا في تطبق هذا النظام وأن يسهم في اعطاء فرصة للمغردين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تنبيه الآخرين لمخاطر الطريق ومن ثم نقل التجربة الاماراتية للعالمية. ويمكن للنظام العمل على كل وسائل التواصل الاجتماعي مثل الأنستغرام والفيسبوك فقط باستخدام الوسم #ضباب_الامارات او #foguae مع كل صورة او خبر منشور ويجب تحديد رمز المنطقة التي تشهد الضباب عند عملية الارسال.

رد الجميل

قال المهندس بلولة إن لدولة الامارات فضلا كبيرا علي في دراستي ونشأتي فيها، لذلك كان من واجبي رد الجميل لمجتمعي بالإسهام في حل مشاكله، مضيفا: ان هناك اهتماما بالغا من الحكومة الرشيدة للدولة بالبحوث العلمية وامكانية الحصول على العديد من متطلبات البحث العلمي من الاسواق المحلية والعالمية في اسرع زمن ممكن.

ولقد عملتْ على تشجيع الطلبة المواطنين وتوفير كافة أسباب النجاح لهم الامر الذي انعكس ايجابا عليهم، فانتشرت المدارس والكليات والمعاهد والجامعات التي اصبح بريقها يضاهي اكثر الجامعات عراقة وحداثة، كما وفرت الامن والاستقرار في الدولة والذي يعتبر من اهم اساسيات النجاح والتفوق الأمر الذي جعل من الامارات مركزا اقليميا رائدا في كافة المجالات.