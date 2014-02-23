اعتماد شعار لجنة تأمين الفعاليات في دبي

اعتمد اللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، شعار لجنة تأمين الفعاليات الذي يتضمن شعارات الدوائر الحكومية المشكلة للجنة.

وأثنى المزينة على جهود لجنة تأمين الفعاليات في تأمين الأحداث الهامة في إمارة دبي بكل كفاءة واقتدار خاصة في فعاليات القمة الحكومية التي عقدت مؤخرا، والتي شارك فيها أكثر من 4 آلاف مشارك، حيث ضاعفت اللجنة من جهودها طيلة انعقاد القمة الحكومية واستطاعت أن تؤدي مهمتها بنجاح، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى المخزون من الانجازات التي تحققت منذ بداية تشكيلها، وهذه النجاحات الأمنية والتنظيمية تعكس الوجه الحضاري والمشرق الذي تتمتع به إمارة دبي.

شكر وتقدير

وتقدم اللواء المزينة بجزيل الشكر للجهات المشاركة، وهي الدفاع المدني، حرس الرئاسة، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بلدية دبي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة الكهرباء والمياه بدبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، مؤسسة دبي للإعلام، خفر السواحل، دائرة التشريفات والضيافة، الدائرة الاقتصادية بدبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

بالإضافة للشركاء الداخليين للجنة وهم جهاز أمن الدولة، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الإدارة العامة للعمليات، الإدارة العامة لخدمة المجتمع، الإدارة العامة لأمن المطارات، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مركز الشرطة المختصة، مثمناً مساهمتهم في إنجاح عمل اللجنة حيث بدونهم ما كان يمكن أن تتحقق انجازات اللجنة وما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

تعزيز سمعة الإمارة

ومن جانبه أوضح العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أن اللجنة تم تشكيلها في العام 2008 لتغطية كافة الفعاليات والأحداث الهامة في إمارة دبي من خلال توفير الأمن لتلك الفعاليات الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز سمعة الإمارة ورفع مكانتها على المستوى العالمي وزيادة نسبة النمو الاقتصادي فيها، فدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة أصبحت محط أنظار العالم وذلك نسبة لتوفر الأمن والأمان فيها.

الهيكل التنظيمي

وقال العميد عبد الله الغيثي، ان الهيكل التنظيمي للجنة تأمين الفعاليات يتكون من رئيس اللجنة، نائب رئيس اللجنة، منسق اللجنة، لجنة الحماية والتأمين، لجنة التحريات، اللجنة المرورية، لجنة الأمن والسلامة، لجنة العمليات، اللجنة الإعلامية، لجنة الدعم والمساندة، اللجنة المنظمة، مؤكداً أنها تعمل وفق منهجية واضحة تحدد الأدوار والمهام والمسؤوليات، كما تعمل على تحقيق الهدف الرئيسي للجنة وهو تأمين الفعاليات دون وقوع خسائر بشرية أو مادية والتي تندرج تحتها مؤشرات مرتبطة بالأعضاء كل حسب اختصاصه.